Россияне хотят получать по 70 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи

В новом исследовании НИУ ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств в России» говорится, что по состоянию на первые месяцы 2024 года россиянам для нормальной жизни в среднем было достаточно дохода на уровне 70 тыс.
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