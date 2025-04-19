Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Простой ГАИшник из Москвы – 5 квартир в Дубае и конфискация на 180 миллионов рублей

Простой ГАИшник из Москвы – 5 квартир в Дубае и конфискация на 180 миллионов рублей

Кому на Руси жить хорошо? Ответ найден. Судите сами: 5 квартир в Дубае, 29 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, денежные средства, хранившиеся в банковских ячейках на общую сумму 48 миллионов рублей, 60 тысяч долларов и 23 тысячи евро – то есть около 55 миллионов рублей наличными…  И кто же этот Абрамович? Или Фридман? Или что там ещё за олигарха взяли в оборот наши правоохранители?   Старший лейтенант ДПС – вы не поверите.

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Комментарии
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Виктор Шилин
НИКТО из начальства даже не догадывался. Всё сам ,всё сам...
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5 час.
ВН
Владимир Никитин
Работа у них такая - ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ! Вот и надоили! А вообще, давно пора за такой &quot;законный заработок&quot; к стенке ставить!!! Вот и вспомнишь тут Сталинские времена. Стенка им была бы обеспечена!!! А давно пора бы... И что, их руководство не знало ничего? Такая ерунда!
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4 час.
alik3456 Джексон
А никто и не догадается. Главное маскировка...
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3 час.
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