Кому на Руси жить хорошо? Ответ найден. Судите сами: 5 квартир в Дубае, 29 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, денежные средства, хранившиеся в банковских ячейках на общую сумму 48 миллионов рублей, 60 тысяч долларов и 23 тысячи евро – то есть около 55 миллионов рублей наличными… И кто же этот Абрамович? Или Фридман? Или что там ещё за олигарха взяли в оборот наши правоохранители? Старший лейтенант ДПС – вы не поверите.
Простой ГАИшник из Москвы – 5 квартир в Дубае и конфискация на 180 миллионов рублей
Комментарии
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Виктор Шилин
НИКТО из начальства даже не догадывался. Всё сам ,всё сам...
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5 час.
ВН
Владимир Никитин
Работа у них такая - ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ! Вот и надоили! А вообще, давно пора за такой "законный заработок" к стенке ставить!!! Вот и вспомнишь тут Сталинские времена. Стенка им была бы обеспечена!!! А давно пора бы... И что, их руководство не знало ничего? Такая ерунда!
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4 час.
alik3456 Джексон
А никто и не догадается. Главное маскировка...
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3 час.
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