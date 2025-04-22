«Не удирал»: Шляфман высказался перед приговором по делу Талькова

Приговор по делу музыкального продюсера Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве известного певца Игоря Талькова и в покушение на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова, будет оглашен сегодня в суде Санкт-Петербурга.