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«Не удирал»: Шляфман высказался перед приговором по делу Талькова

«Не удирал»: Шляфман высказался перед приговором по делу Талькова

Приговор по делу музыкального продюсера Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве известного певца Игоря Талькова и в покушение на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова, будет оглашен сегодня в суде Санкт-Петербурга.

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