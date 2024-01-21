Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 508 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • LiapaNNZ Фамилия
    Не, ну земли и денег у них много, пусть себе развлекаются. Хотя... Странные у них взводы... "Компактные какие-то"Прибалтика зароет...
  • Ольга
    Вы бы лучше беспокоились о другой ситуации, гораздо менее фантастической, чем описанная вами - что подобная мразь мож...Гибель котика Тви...
  • Ольга
    А кот был в переноске и под присмотром. И имел билет и все необходимые документы для перевозки. И эта мразь все это з...Гибель котика Тви...

В России разворачивается дискуссия об этнических объединениях, которые создают мигранты из стран Средней Азии и Закавказья.

В России разворачивается дискуссия об этнических объединениях, которые создают мигранты из стран Средней Азии и Закавказья.

КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ Учредитель телеканала "Царьград" ФОТО: ВРЕМЯ ДИАСПОР ПРОШЛО. ОРГАНИЗОВАННУЮ ЭТНИЧЕСКУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ ПОРА ЛИКВИДИРОВАТЬ В России разворачивается дискуссия об этнических объединениях, которые создают мигранты из стран Средней Азии и Закавказья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
Это недопустимо, с этим следует покончить раз и навсегда. 👍
Ответить
23 час.
Тамара Кукушкина
Учитесь у батьки .В Белоруссии такого нет.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх