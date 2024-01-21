КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ Учредитель телеканала "Царьград" ФОТО: ВРЕМЯ ДИАСПОР ПРОШЛО. ОРГАНИЗОВАННУЮ ЭТНИЧЕСКУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ ПОРА ЛИКВИДИРОВАТЬ В России разворачивается дискуссия об этнических объединениях, которые создают мигранты из стран Средней Азии и Закавказья.