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Царьград

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Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов "Светофор" в 45 регионах России

Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов "Светофор" в 45 регионах России

В ходе проверок было изъято более 300 тонн небезопасной продукции.После проверки торговой сети "Светофор" в 45 регионах России Роспотребнадзор выявил серьёзные нарушения обязательных требований и закрыл 76 магазинов.

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