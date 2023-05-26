В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей объяснили сложности создания российского аналога «Википедии»

В стране нет сообщества, которое бы поддерживало работу отечественной интернет-энциклопедии, считает Владимир ЗыковВ компании «Интернет-энциклопедия Рувики» 24 мая сообщили о планах запустить российский аналог интернет-энциклопедии «Википедия».
В стране нет сообщества, которое бы поддерживало работу отечественной интернет-энциклопедии, считает Владимир ЗыковВ компании «Интернет-энциклопедия Рувики» 24 мая сообщили о планах запустить российский аналог интернет-энциклопедии «Википедия».
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