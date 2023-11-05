Известный российский предприниматель отреагировал эмоциональной статьей на печальный инцидент в аэропорту Махачкалы Дмитрий Виноградов На фото: школа для горских евреев, 1920 год (Фото: wики/ общественное достояние) Антисемитская акция в аэропорту Дагестана, случившаяся в прошлое воскресенье, по-настоящему поразила россиян, и такое событие требует не только в последовавшей реакции правоохранительных органов, но и общественного осмысления.
Михаил Гуцериев: Гнойник антисемитизма надо вскрывать, а не замазывать румянами демагогии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
epobedimski
А вы все такие белые и пушистые! Нет плохих национальностей Есть везде хорошие и плохие люди! Уберите у себя всех ереев - артистов,писателей,поэтов,композиторов... Мгого вас таких талантливых останется?
Ответить
1 д.
Валерий Ворожищев
Людей нужно ценить по делам, неважно какой национальности. Мировой паразитизм взял за основу человеконенавистничскую идиологию иудеев для подч ненмя сеью
Ответить
1 д.
Вадим Филин
Ну так докажите нам свою "исключительность", покиньте нас сирых, и пусть вАМ будет хорошо, но только без нас и не у нас!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии