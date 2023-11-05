Михаил Гуцериев: Гнойник антисемитизма надо вскрывать, а не замазывать румянами демагогии

epobedimski А вы все такие белые и пушистые! Нет плохих национальностей Есть везде хорошие и плохие люди! Уберите у себя всех ереев - артистов,писателей,поэтов,композиторов... Мгого вас таких талантливых останется?

Валерий Ворожищев Людей нужно ценить по делам, неважно какой национальности. Мировой паразитизм взял за основу человеконенавистничскую идиологию иудеев для подч ненмя сеью