«Я вообще делаю что хочу»: несовершеннолетний сын Елены Ваенги покинул Россию

11-летний наследник певицы с годами становится все больше похож на свою маму. Сын Елены Ваенги Иван соцсетиЕлена Ваенга воспользовалась перерывом в гастрольном графике, чтобы вместе с семьей отдохнуть вне пределов России.
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