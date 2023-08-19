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Отчего городские и областные власти на Орловщине поделили строителей?

Отчего городские и областные власти на Орловщине поделили строителей?

Странности с празднованием в Орловской области Дня строителя продолжаются. Забыв поздравить виновников торжества в их день, региональная и городская власти решили, видимо, наверстать упущенное и закатили сразу несколько праздников в честь торжества.

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