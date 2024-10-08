Назван неожиданный повод носить яркое по понедельникам

Согласно опросам, около 60% респондентов называют понедельник своим нелюбимым днем недели. Редактор Рейчел Груман поговорила с «экспертом по счастью», писателем Артуром Бруксом и в колонке для Yahoo Life рассказала, как сделать будни после выходных гораздо приятнее.