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Мировое обозрение

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Иран пригрозил США более мощными ударами по военным судам

Иран пригрозил США более мощными ударами по военным судам

Тегеран официально предупредил Вашингтон о готовности нарастить удары по военным кораблям США в акватории Ближнего Востока.

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