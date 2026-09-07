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Регионы России

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Еврокомиссия выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Арменией

Еврокомиссия выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Арменией

Еврокомиссия заинтересована в укреплении сотрудничества с Арменией, однако говорить о сроках установления безвизового режима пока рано, заявила представитель Европейской комиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе 7 сентября 2026 года.

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