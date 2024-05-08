В столице Панамы состоялось шествие «Бессмертный полк»

В Панаме состоялась акция «Бессмертный полк». Более 70 человек вышли на улицы Панама-Сити с российскими флагами, символами Великой Победы и, конечно же, фотографиями своих предков — героев, боровшихся с фашизмом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии