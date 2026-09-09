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Малек Дудаков: Пока Киев ждет новых траншей, Россия готовит условия мира по Запорожью и Херсонщине

Малек Дудаков: Пока Киев ждет новых траншей, Россия готовит условия мира по Запорожью и Херсонщине

Трамп теряет влияние, Россия повышает ставки, а Украина входит в самый сложный этап войны. Политолог, американист Малек Дудаков в интервью изданию Украина.

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