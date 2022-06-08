В Военной академии РВСН проходит учебная практика суворовцев

В Военной академии РВСН проходит учебная практика суворовцев

Суворовцы посетят объекты спортивного кластера академии, уникальные учебные аудитории ракетной и космической техники, познакомятся с жизнью и бытом курсантов.

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