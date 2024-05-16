Новая Зеландия против России, добавив в него 28 физических и 14 юридических лиц, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД этой страны.
Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Как страшно жить! Эта самая Новая Зеландия ну прямо в самое сердце поразила! Что же мы теперь без этой Новой Зеландии делать будем, как дальше жить? Страшно, аж жуть! Примерно так же страшно было америкосам в ноябре 1941 года, когда США вступили во 2-ю Мировую войну, тогда Болгария(союзница фашистской Германии) объявила войну США. до 85 % америкосов, узнав про войну с Болгарией были в шоке и ах...е! Причина проста, подавляющее большинство америкосов просто не знали что такое Болгария и где она вообще есть, они не знали от куда ждать удара! Через пару-тройку дней страх амрикосов прошёл, им рассказали что такое эта Болгария и чего она стоит. Примерно те же позиции и возможность реального воздействия на Россию есть и у Новой Зеландии, это примерно так же и тоже, что Болгария и США в ноябре 1941 года. По этому этих пожирателей Кука надо выслушать, пусть выскажутся, а потом громко, членораздельно, на понятном ж\для них языке ПОСЛАТЬ ИХ НА Х....Й! Туда им самая дорога!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии