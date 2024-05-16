Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

АндрейБорков

Как страшно жить! Эта самая Новая Зеландия ну прямо в самое сердце поразила! Что же мы теперь без этой Новой Зеландии делать будем, как дальше жить? Страшно, аж жуть! Примерно так же страшно было америкосам в ноябре 1941 года, когда США вступили во 2-ю Мировую войну, тогда Болгария(союзница фашистской Германии) объявила войну США. до 85 % америкосов, узнав про войну с Болгарией были в шоке и ах...е! Причина проста, подавляющее большинство америкосов просто не знали что такое Болгария и где она вообще есть, они не знали от куда ждать удара! Через пару-тройку дней страх амрикосов прошёл, им рассказали что такое эта Болгария и чего она стоит. Примерно те же позиции и возможность реального воздействия на Россию есть и у Новой Зеландии, это примерно так же и тоже, что Болгария и США в ноябре 1941 года. По этому этих пожирателей Кука надо выслушать, пусть выскажутся, а потом громко, членораздельно, на понятном ж\для них языке ПОСЛАТЬ ИХ НА Х....Й! Туда им самая дорога!