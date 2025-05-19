ЕС создает в Сирии национальные органы по правосудию и пропавшим лицам

В Евросоюзе считают важным создание в Сирии национальных органов по вопросам правосудия переходного периода и по пропавшим без вести лицам, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) 19 мая.
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