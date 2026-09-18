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Культурология.рф

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История и археология: Зачем встречалась с Далай-ламой оперная дива Давид-Неель: Как первая женщины из Европы покорила Тибет и дожила до 101 года

История и археология: Зачем встречалась с Далай-ламой оперная дива Давид-Неель: Как первая женщины из Европы покорила Тибет и дожила до 101 года

Французская оперная певица Александра Давид-Неель получила наибольшую известность как путешественница, с детства влюбленная в Тибет и посвятившая свою жизнь изучению этой далекой загадочной страны.

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