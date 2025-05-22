Оптимизм российского бизнеса рухнул

Российский бизнес теряет оптимизм самыми быстрыми темпами с 2022 года. Об этом говорят результаты конъюнктурных опросов представителей промышленности от Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), на которые ссылается «Коммерсантъ».
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