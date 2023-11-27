Politico: не Запад, а Россия определяет судьбу Украины

В Европе внезапно «прозрели», признав, что будущее Украины определяет Россия, а не Запад. Например, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico прямо пишет, что не Запад, а Москва должна давать гарантии безопасности соседней республике и тем самым определить ее процветающее будущее.