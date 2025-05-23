«Россия и Бразилия развивают сотрудничество в ядерных науках и фармацевтике»

Страны БРИКС расширяют взаимодействие в мегасайенс-проектах, РФ и Бразилия укрепляют сотрудничество в ядерных науках, в частности по медицинским изотопам, которые используются в фармацевтических препаратах.
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