´Дом без пожара´: спасатели напоминают жителям района о безопасности.

С 8 по 12 марта на территории Бортниковского, Воротынского, Горбацевичского, Сычковского и Телушского сельских советов проходят специальные профилактические мероприятия ´Дом без пожара´, направленные на повышение уровня безопасности населения и предотвращение пожаров.