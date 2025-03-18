´Дом без пожара´: спасатели напоминают жителям района о безопасности.

С 8 по 12 марта на территории Бортниковского, Воротынского, Горбацевичского, Сычковского и Телушского сельских советов проходят специальные профилактические мероприятия ´Дом без пожара´, направленные на повышение уровня безопасности населения и предотвращение пожаров.
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