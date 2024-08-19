Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия», в котором призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров.
«Давайте закончим эту драчку»: Лукашенко предостерег от эскалации конфликта на Украине
Комментарии
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Владимир Четвериков
Лука ссыт, что бандерлоги катком пройдутся по бульбашам, поэтому пытается как та женщина "с низкой социальной ответственностью" подмахивать всем кого боится.
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1 час.
Борис
Я всегда говорил, что Лукашенко - ненадёжный "товарищ". Он и общаться-то с Россией стал с 1920 года, когда его чуть было не скинули, Россия вмешалась и спасла его. А он всячески держит дистанцию, чтобы оставаться в стороне от российских проблем.
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59 мин.
Ингерман Ланская
в 1920- м балВШИвики занимались тем же, чем ноне бандеровцы... а лукашки тогда и в проекте не было
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43 мин.
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