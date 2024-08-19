«Давайте закончим эту драчку»: Лукашенко предостерег от эскалации конфликта на Украине

Борис

Я всегда говорил, что Лукашенко - ненадёжный "товарищ". Он и общаться-то с Россией стал с 1920 года, когда его чуть было не скинули, Россия вмешалась и спасла его. А он всячески держит дистанцию, чтобы оставаться в стороне от российских проблем.