В Хорошёво-Мнёвниках сохранят памятник Защитникам Москвы

Также на встрече с жителями были подняты другие городские вопросы В Москве 19 августа 2024 года в Хорошёво-Мнёвниках прошла встреча жителей с инженером-экологом, директором Московского зоопарка Светланой Акуловой и представителями ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства».