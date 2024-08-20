В Хорошёво-Мнёвниках сохранят памятник Защитникам Москвы

Также на встрече с жителями были подняты другие городские вопросы В Москве 19 августа 2024 года в Хорошёво-Мнёвниках прошла встреча жителей с инженером-экологом, директором Московского зоопарка Светланой Акуловой и представителями ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства».
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