Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нынешнюю Украину прикончит Трамп. Европе поручат захоронение трупа. Шведы и финны попадут в глупейшую ситуацию…

Нынешнюю Украину прикончит Трамп. Европе поручат захоронение трупа. Шведы и финны попадут в глупейшую ситуацию…

Как обычно, Реальность явно готовится показать народам свое ухмыляющееся мурло. "Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах" (с).

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Комментарии
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Лариса Фомичева
До чего же этот пустой пиздёж мне Надоел!!! Вот приедет барин,барин сам рассудит.Барин сам увидит,что плоха избушка,и велит дать лесу,думает старушка.А что дальше,помните? Старого отпели,новый слёзы вытер,сел в свою карету-и уехал в Питер.
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Мария Беликова
У наркошибздика явно абстинентный синдром!
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Сергей Ковалев
смена персонажей в западном ЦУПе это способ прикрыть мурло кукловодов, свалив проблемы на &quot;понесенных к выходу политических трупов&quot;, и отсрочка времени. была бы их пирамида выстроена, - были бы и условия стационарными. а так ротация, блин...
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