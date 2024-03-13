Как обычно, Реальность явно готовится показать народам свое ухмыляющееся мурло. "Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах" (с).
Нынешнюю Украину прикончит Трамп. Европе поручат захоронение трупа. Шведы и финны попадут в глупейшую ситуацию…
Комментарии
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Лариса Фомичева
До чего же этот пустой пиздёж мне Надоел!!! Вот приедет барин,барин сам рассудит.Барин сам увидит,что плоха избушка,и велит дать лесу,думает старушка.А что дальше,помните? Старого отпели,новый слёзы вытер,сел в свою карету-и уехал в Питер.
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22 час.
Мария Беликова
У наркошибздика явно абстинентный синдром!
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20 час.
СК
Сергей Ковалев
смена персонажей в западном ЦУПе это способ прикрыть мурло кукловодов, свалив проблемы на "понесенных к выходу политических трупов", и отсрочка времени. была бы их пирамида выстроена, - были бы и условия стационарными. а так ротация, блин...
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1 час.
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