Нынешнюю Украину прикончит Трамп. Европе поручат захоронение трупа. Шведы и финны попадут в глупейшую ситуацию…

До чего же этот пустой пиздёж мне Надоел!!! Вот приедет барин,барин сам рассудит.Барин сам увидит,что плоха избушка,и велит дать лесу,думает старушка.А что дальше,помните? Старого отпели,новый слёзы вытер,сел в свою карету-и уехал в Питер.

СК

Сергей Ковалев

смена персонажей в западном ЦУПе это способ прикрыть мурло кукловодов, свалив проблемы на "понесенных к выходу политических трупов", и отсрочка времени. была бы их пирамида выстроена, - были бы и условия стационарными. а так ротация, блин...