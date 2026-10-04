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Спортивный директор «Балтики» рассказал, какое место будет оптимальным для клуба по итогам сезона РПЛ

Спортивный директор «Балтики» рассказал, какое место будет оптимальным для клуба по итогам сезона РПЛ

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне РПЛ.

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