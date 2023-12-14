Россияне рассказали об изменениях в жизни после прямых линий с Путиным

В преддверии прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 14 декабря, корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко рассказал, как изменилась жизнь россиян после предыдущих прямых линий.
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