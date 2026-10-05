Диско, дрэг-дивы и лак для волос: Миранда Ламберт (Miranda Lambert) готова к вечеринке

Миранда Ламберт (Miranda Lambert) завоевала практически все существующие награды в жанре кантри-музыки, но её критерий успеха довольно прост: хотят ли дрэг-квин исполнять твои песни на сцене? «Если кто-то одевается как ты и делает кавер на твои песни в дрэг-шоу — значит, ты добилась успеха», — говорит Ламберт, устраиваясь на диване в офисе журнала Rolling Stone.