Власти США заново предъявили обвинения Трампу по делу о выборах

Аппарат специального прокурора США Джека Смита направил в суд новое обвинительное заключение по делу о попытках бывшего американского президента Дональда Трампа помешать утверждению итогов выборов, составленное с учетом наличия у него частичного иммунитета от юридического преследования.
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