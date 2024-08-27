Власти США заново предъявили обвинения Трампу по делу о выборах

Политика как она есть

Аппарат специального прокурора США Джека Смита направил в суд новое обвинительное заключение по делу о попытках бывшего американского президента Дональда Трампа помешать утверждению итогов выборов, составленное с учетом наличия у него частичного иммунитета от юридического преследования.