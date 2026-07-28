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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» подписал долгосрочный контракт с Барнсом. Вингер играет за клуб с 2023 года

« Ньюкасл » подписал новый контракт с вингером Харви Барнсом . С 28-летним вингером заключено долгосрочное соглашение.

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