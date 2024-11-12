Многоквартирный дом сгорел при пожаре в ЯНАО

Крупный пожар охватил многоквартирный жилой дом в Ямало-Ненецком автономном округе. Возгорание началось на первом этаже, а спустя считанные минуты уже полыхало все здание, вспыхнула кровля, из окон повалил черный дым.
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