Глотов о СКА: «Не могу сказать, что мы тонко играем в «тики-таку» с подкидочками. Форчек и давление у нас тоже присутствует»

Нападающий СКА Василий Глотов высказался о поражении от московского «Динамо» (3:4 ОТ). – «Динамо агрессивно и жестко шло в силовую борьбу, были к этому готовы? – Это было ожидаемо, мы с их тренером (Леонидом Тамбиевым) не первый день знакомы, он много лет тренировал в «Адмирале», все знают, что его команды построены на жесткой борьбе, дисциплине и самоотдаче, поэтому примерно такого и ждали.