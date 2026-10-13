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Politics

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Barack Obama to Campaign with Ohio Democrats

“Former President Barack Obama is heading to Ohio to shore up support for Democratic candidates in the Senate and governor’s races, both of which have been highly competitive and brought a flood of campaign cash into the state,” the Chicago Tribube reports.

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