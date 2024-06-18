Главный редактор Kotaku вызвала на бой критиков инклюзивности в играх, но потом придумала причины для отказаГлавный редактор Kotaku Алисса Мерканте вызвала на бой критиков инклюзивности в играх, но затем отказалась от своих слов, сославшись на ряд условий.
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