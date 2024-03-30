Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Я так понимаю, что Игорь Васиков имеет доступ в Команду и прекрасно разбирается, кто есть кто, верно?Сценарии майдана ...
  • андрей александров
    А ношение девочками- мусульманками в школах платков во время занятий. Не отсюда- ли все начинается?«Пацаны, тут узбе...
  • виктор климахин
    черножопых   шакалов   басмачей  и   ихних  отпрысков   убивать  как  бешенных  собак  без  суда  и  следствия   и  у...«Пацаны, тут узбе...

«Пацаны, тут узбеки бородатые с автоматом». Приезжие глумились в день траура в РФ

«Пацаны, тут узбеки бородатые с автоматом». Приезжие глумились в день траура в РФ

# Чернильница   Я уже писал, что меня до глубины души впечатлило то единство, которое продемонстрировали россияне после известных всем событий прошлой пятницы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий кокин
Сломали витрину, скамейку в парке... Это хулиганство. Оружие это уже не хулиганство. А тот кто назвал эти действия хулиганством, так или иначе потворствует терроризму. Лет на десять изолировать за это &quot;хулиганство&quot; будет в самый раз.
Ответить
46 мин.
виктор климахин
черножопых   шакалов   басмачей  и   ихних  отпрысков   убивать  как  бешенных  собак  без  суда  и  следствия   и  угрызения  совести   Это   двуликие   твари  продажные   заметьте  в   казане  дагестане   чечне   и  себя  дома   эти   шакалы  так  себя  не  ведут   знают   что  порежут   как  баранов   ВЫХОД  ОДИН   ТОЛЬКО  УБИВАТЬ   ПОД  КОРЕНЬ   ЭТИХ   ЧЕРНОЖОПЫХ  ШАКАЛОВ  БАСМАЧЕЙ  И  ЗАСТУПНИКОВ   И  ТЕХ  КТО  СВОИХ  ДОЧЕРЕЙ  ОТДАЛ  ИМ  И  ИМЕЕТ  ЧЕРНОЖОПУЮ   РОДНЮ
Ответить
35 мин.
андрей александров
А ношение девочками- мусульманками в школах платков во время занятий. Не отсюда- ли все начинается?
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх