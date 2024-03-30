# Чернильница Я уже писал, что меня до глубины души впечатлило то единство, которое продемонстрировали россияне после известных всем событий прошлой пятницы.
«Пацаны, тут узбеки бородатые с автоматом». Приезжие глумились в день траура в РФ
Комментарии
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Юрий кокин
Сломали витрину, скамейку в парке... Это хулиганство. Оружие это уже не хулиганство. А тот кто назвал эти действия хулиганством, так или иначе потворствует терроризму. Лет на десять изолировать за это "хулиганство" будет в самый раз.
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46 мин.
виктор климахин
черножопых шакалов басмачей и ихних отпрысков убивать как бешенных собак без суда и следствия и угрызения совести Это двуликие твари продажные заметьте в казане дагестане чечне и себя дома эти шакалы так себя не ведут знают что порежут как баранов ВЫХОД ОДИН ТОЛЬКО УБИВАТЬ ПОД КОРЕНЬ ЭТИХ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ И ЗАСТУПНИКОВ И ТЕХ КТО СВОИХ ДОЧЕРЕЙ ОТДАЛ ИМ И ИМЕЕТ ЧЕРНОЖОПУЮ РОДНЮ
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35 мин.
андрей александров
А ношение девочками- мусульманками в школах платков во время занятий. Не отсюда- ли все начинается?
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29 мин.
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