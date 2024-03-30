«Пацаны, тут узбеки бородатые с автоматом». Приезжие глумились в день траура в РФ

Юрий кокин Сломали витрину, скамейку в парке... Это хулиганство. Оружие это уже не хулиганство. А тот кто назвал эти действия хулиганством, так или иначе потворствует терроризму. Лет на десять изолировать за это "хулиганство" будет в самый раз.

виктор климахин черножопых шакалов басмачей и ихних отпрысков убивать как бешенных собак без суда и следствия и угрызения совести Это двуликие твари продажные заметьте в казане дагестане чечне и себя дома эти шакалы так себя не ведут знают что порежут как баранов ВЫХОД ОДИН ТОЛЬКО УБИВАТЬ ПОД КОРЕНЬ ЭТИХ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ И ЗАСТУПНИКОВ И ТЕХ КТО СВОИХ ДОЧЕРЕЙ ОТДАЛ ИМ И ИМЕЕТ ЧЕРНОЖОПУЮ РОДНЮ