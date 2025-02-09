В Россию привезли японский седан с просторным салоном и автоматом по очень приятной цене

Российский авторынок преподносит неожиданные сюрпризы. На фоне роста цен и дефицита многие обращают внимание на бюджетные варианты, но мало кто ожидает найти среди них просторный и комфортабельный седан от Honda по цене, сравнимой с Lada Vesta или даже ниже.
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