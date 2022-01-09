Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Аллегри о «Роме»: «Моуринью хорошо поработал. Нельзя все изменить за несколько месяцев»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался перед матчем 21-го тура Серии А с «Ромой». «Игры с «Ромой» всегда сложные, у этой команды есть свое лицо.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх