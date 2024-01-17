Народные приметы на Крещение 2024 могут предсказать, каким будет год

В дни православных праздников верующие особенно внимательны к переменам погоды.Известия Что нельзя делать Как и во многие церковные праздники, в Крещенский сочельник и Крещение нельзя ругаться и ссориться, думать о плохом.
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