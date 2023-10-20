Украинцы сами рады платить кровью за пиар Зеленского – депутат Рады 

Украинцы платят кровью за пиар президента страны Владимира Зеленского и его команды. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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