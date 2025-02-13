Защита Тимура Иванова обжаловала передачу его дела о растрате в Мосгорсуд

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Представители защиты бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц", обжаловали передачу их дела в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом … .