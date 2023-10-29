Израиль предупредил госпиталь «Аль-Кудс» в Газе о намерении нанести удар

Руководство госпиталя организации «Красный полумесяц» Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от военных Израиля о намерении нанести удары по больнице, в которой кроме 400 пациентов нашли укрытие от бомбёжек порядка 12 тысяч жителей сектора Газа.