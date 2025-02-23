США прозрели: Расследование вывело на себя. Константинопольский Патриарх оказался агентом ЦРУ

Владимир Соловьев

"Большинство православных христиан Украины до сих пор считают себя частью Русской Церкви." С НАЧАЛА 90-х В РОССИИ ЛЮДЕЙ, КРЕЩЁНЫХ В ПРАВОСЛАВИЕ,СТАЛО БОЛЬШЕ, А ПО НАСТОЯЩЕМУ ВЕРУЮЩИХ ПРИБАВИЛОСЬ НЕ МНОГО И, В ОСНОВНОМ, ЭТО НАШИ БОЙЦЫ НА СВО И ИХ РОДСТВЕННИКИ, ПРИХОДЯЩИЕ В ХРАМЫ ЧТО БЫ ПОМОЛИТЬСЯ ЗА СВОИХ СЫНОВЕЙ, МУЖЕЙ И ДОЧЕРЕЙ НА ВОЙНЕ! МНОГИЕ КРЕЩЁНЫЕ "СТЕСНЯЮТСЯ" ЗАХОДИТЬ В ХРАМЫ.