Вадим Егоров Команда Дональда Трампа продолжает срывать покровы "глубинного государства" в США, наглядно показав его антирелигиозную деятельность на Украине — вполне в духе самых одиозных конспирологов.
США прозрели: Расследование вывело на себя. Константинопольский Патриарх оказался агентом ЦРУ
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Гарий Щерба
Да КТО бы СОМНЕВАЛСА что БЕЗ США это НИКАК НЕ ОБОШЛОСЬ ....!!!!
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1 д.
Владимир Соловьев
"Большинство православных христиан Украины до сих пор считают себя частью Русской Церкви." С НАЧАЛА 90-х В РОССИИ ЛЮДЕЙ, КРЕЩЁНЫХ В ПРАВОСЛАВИЕ,СТАЛО БОЛЬШЕ, А ПО НАСТОЯЩЕМУ ВЕРУЮЩИХ ПРИБАВИЛОСЬ НЕ МНОГО И, В ОСНОВНОМ, ЭТО НАШИ БОЙЦЫ НА СВО И ИХ РОДСТВЕННИКИ, ПРИХОДЯЩИЕ В ХРАМЫ ЧТО БЫ ПОМОЛИТЬСЯ ЗА СВОИХ СЫНОВЕЙ, МУЖЕЙ И ДОЧЕРЕЙ НА ВОЙНЕ! МНОГИЕ КРЕЩЁНЫЕ "СТЕСНЯЮТСЯ" ЗАХОДИТЬ В ХРАМЫ.
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8 час.
владимир рябченко
С Петра I "служители" под присмотром... Петя Потрох креститель УА?
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5 час.
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