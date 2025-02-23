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США прозрели: Расследование вывело на себя. Константинопольский Патриарх оказался агентом ЦРУ

США прозрели: Расследование вывело на себя. Константинопольский Патриарх оказался агентом ЦРУ

Вадим Егоров Команда Дональда Трампа продолжает срывать покровы "глубинного государства" в США, наглядно показав его антирелигиозную деятельность на Украине — вполне в духе самых одиозных конспирологов.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Да  КТО  бы  СОМНЕВАЛСА  что  БЕЗ США  это  НИКАК НЕ ОБОШЛОСЬ ....!!!!
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1 д.
Владимир Соловьев
&quot;Большинство православных христиан Украины до сих пор считают себя частью Русской Церкви.&quot; С НАЧАЛА 90-х В РОССИИ ЛЮДЕЙ, КРЕЩЁНЫХ В ПРАВОСЛАВИЕ,СТАЛО БОЛЬШЕ,  А ПО НАСТОЯЩЕМУ ВЕРУЮЩИХ ПРИБАВИЛОСЬ НЕ МНОГО И, В ОСНОВНОМ, ЭТО НАШИ БОЙЦЫ НА СВО И ИХ РОДСТВЕННИКИ, ПРИХОДЯЩИЕ В ХРАМЫ ЧТО БЫ ПОМОЛИТЬСЯ ЗА СВОИХ СЫНОВЕЙ, МУЖЕЙ И ДОЧЕРЕЙ НА ВОЙНЕ! МНОГИЕ КРЕЩЁНЫЕ &quot;СТЕСНЯЮТСЯ&quot; ЗАХОДИТЬ В ХРАМЫ.
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8 час.
владимир рябченко
С Петра I &quot;служители&quot; под присмотром... Петя Потрох креститель УА?
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5 час.
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