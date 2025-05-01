Как изменились продажи премиальных машин

Продажи премиальных автомобилей в России в 1 квартале 2025 года упали в два раза. По данным агентства АВТОСТАТ, по итогам 1 квартала 2025 года в России было реализовано 21,4 тысяч новых машин премиум-брендов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии