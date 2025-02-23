Члены Коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии принял участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации – заместители Министра обороны РФ, главнокомандующие видами и командующие родами войск Вооруженных Сил, а также ветераны.
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