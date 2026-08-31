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Царьград

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"Света нет с 1 августа": Бердянск погружается в гуманитарный коллапс. А что власти?

"Света нет с 1 августа": Бердянск погружается в гуманитарный коллапс. А что власти?

Горожане в отчаянии обратились к крупному блогеру, чтобы рассказать о своей проблеме. В городе нет электроэнергии, а воду подают лишь на несколько часов в день.

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