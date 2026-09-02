Глава UFC Уайт впервые высказался о поражении Умара Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт впервые прокомментировал победу нокаутом китайца Сонг Ядонга в бою с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянином Умаром Нурмагомедовым.
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