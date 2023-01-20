Военное обозрение

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В западной прессе подхватили заявления в сети о якобы размещении средств ПВО на некоторых административных зданиях в Москве

В западной прессе подхватили заявления в сети о якобы размещении средств ПВО на некоторых административных зданиях в Москве

В сети обсуждаются заявления и снимки, сделанные отдельными москвичами, о размещении средств противовоздушной обороны на крышах некоторых административных зданий российской столицы.

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