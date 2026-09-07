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Царьград

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The Variety: "Человек-паук" заработал рекордные $923 млн в Штатах

The Variety: "Человек-паук" заработал рекордные $923 млн в Штатах

Фильм "Человек-паук: Новый день" с Томом Холландом лидирует в прокате США и Канады шестую неделю подряд, собрав $923 млн.

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