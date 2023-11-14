Противники СВО в России испугались неудобной правды: Западная ловушка захлопнулась

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Очень падкими на материальные соблазны оказались артисты, деятели культуры. Они не замечали, как за ними захлопнулась западная ловушка, не понимали, что так у России забирают суверенитет. Это агония людей, которые потеряли свою Родину, потеряли аудиторию. Потеряли своё и настоящее, и будущее, и даже прошлое, потому что об их былых заслугах через время и не вспомнят.