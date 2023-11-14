Театр абсурда
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Театр абсурда

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Противники СВО в России испугались неудобной правды: Западная ловушка захлопнулась

Противники СВО в России испугались неудобной правды: Западная ловушка захлопнулась

Противники СВО в России испугались неудобной правды. Забыв о Родине и увлёкшись погоней за материальными благами, они не заметили, как за ними захлопнулась западная ловушка.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Не указаны фамилии предателей.
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18 час.
Виктор Фоменко
А зачем они нужны, мы итак их все знаем.
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17 час.
mm
maiop maiop
Очень падкими на материальные соблазны оказались артисты, деятели культуры. Они не замечали, как за ними захлопнулась западная ловушка, не понимали, что так у России забирают суверенитет. Это агония людей, которые потеряли свою Родину, потеряли аудиторию. Потеряли своё и настоящее, и будущее, и даже прошлое, потому что об их былых заслугах через время и не вспомнят.
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15 час.

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