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Культуромания

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Челябинск отмечает 290-летие

Челябинск отмечает 290-летие

В 2026 году Челябинску исполняется 290 лет. В честь круглой даты праздничные мероприятия в городе длятся больше месяца — с 23 августа по 26 сентября.

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